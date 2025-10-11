Первая ракетка Казахстана пробилась в финал турнира WTA 1000 в Китае

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла в финал хардового турнира WTA в китайском Ухане, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, выступает на соревнованиях в Китае вместе с сербкой Александрой Крунич. В нынешнем сезоне они выиграли турнир в Кливленде и дошли до финала "Ролан Гаррос".

В Ухане Данилина и Крунич получили восьмой номер посева. В полуфинале им противостояли немка Лаура Зигемунд и венгерка Фанни Штолляр.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет — 6:1, 4:6, 11-9 в пользу Данилиной и Крунич.

В финале казахстанско-сербский дуэт сыграет с австралийкой Сторм Хантер и чешкой Катериной Синяковой. Матч за титул запланирован на воскресенье, 12 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.