Первая ракетка Казахстана не смогла выйти в полуфинал "тысячника" в Пекине

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, выступала на турнире в Китае в тандеме с сербской теннисисткой Александрой Крунич. В нынешнем сезоне они выиграли турнир в Кливленде и дошли до финала "Ролан Гаррос".

В третьем круге в Пекине Данилина и Крунич встретились с дуэтом представительницы Австралии Присциллы Хон и чешки Каролины Муховой. Матч завершился поражением казахстанско-сербского тандема в двух сетах с итоговым счетом 6:7 (4:7), 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут. За это время Данилина и Крунич выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из трех заработанных брейк-пойнтов.

Таким образом, Анна и Александра завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала.

