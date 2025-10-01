Один из лучших теннисистов Казахстана разгромно проиграл на старте "Мастерса" в Китае
Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в первом круге хардового турнира категории ATP 1000 в Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 88-е место в мировом рейтинге, был 157-я ракетка планеты японец Ёсихито Нисиока, который пробился в основную сетку через квалификацию.
Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась разгромным поражением Шевченко с итоговым счетом 1:6, 2:6.
Теннисисты провели на корте 1 и 12 минут. За это время Александр совершил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни один брейк-пойнт из пяти заработанных.
Таким образом, казахстанец завершил выступление на "Мастерсе" в Шанхае. Нисиока же во втором круге сыграет против 14-й ракетки мира россиянина Андрея Рублева.
