Один из лучших теннисистов Казахстана разгромно проиграл на старте "Мастерса" в Китае

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в первом круге хардового турнира категории ATP 1000 в Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 88-е место в мировом рейтинге, был 157-я ракетка планеты японец Ёсихито Нисиока, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась разгромным поражением Шевченко с итоговым счетом 1:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 и 12 минут. За это время Александр совершил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Таким образом, казахстанец завершил выступление на "Мастерсе" в Шанхае. Нисиока же во втором круге сыграет против 14-й ракетки мира россиянина Андрея Рублева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.