Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине
Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге хардового турнира категории WTA 1000 в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 63-е место в мировом рейтинге, была 110-я ракетка планеты китаянка Юэ Юань, получившая специальный допуск от организаторов (wild card).
Встреча продлилась два сета и завершилась поражением казахстанки с итоговым счетом 3:6, 3:6.
Теннисистки провели на корте 1 час и 21 минуту. За это время Юлия не смогла совершить ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни один брейк-пойнта из шести заработанных.
Таким образом, Путинцева завершила выступление на турнире на стадии первого круга.
