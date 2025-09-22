Вторая ракетка Казахстана остановился в шаге от финала престижного турнира в Китае
Опубликовано:
Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко завершил выступление на турнире категории ATP 250 в китайском Чэнду, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 96-е место в мировом рейтинге, по полуфинальному матчу был девятая ракетка планеты итальянец Лоренцо Музетти.
Встреча прошла на хардовом корте и завершилась поражением Шевченко с итоговым счетом в двух сетах 3:6, 1:6.
Теннисисты провели на корте 1 час и 5 минут. За это время Александр совершил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Таким образом, казахстанец не смог выйти в финал турнира. За титул в китайском Чэнду Музетти поборется с 112-й ракеткой планеты чилийцем Алехандро Табило.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2289099-vtoraya-raketka-kazahstana-ostanovilsya-v-shage-ot-finala-prestizhnogo-turnira-v-kitae/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах