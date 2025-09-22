Вторая ракетка Казахстана остановился в шаге от финала престижного турнира в Китае

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко завершил выступление на турнире категории ATP 250 в китайском Чэнду, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 96-е место в мировом рейтинге, по полуфинальному матчу был девятая ракетка планеты итальянец Лоренцо Музетти.

Встреча прошла на хардовом корте и завершилась поражением Шевченко с итоговым счетом в двух сетах 3:6, 1:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 5 минут. За это время Александр совершил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, казахстанец не смог выйти в финал турнира. За титул в китайском Чэнду Музетти поборется с 112-й ракеткой планеты чилийцем Алехандро Табило.

