Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Китае

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в полуфинале турнире категории ATP 250 в китайском городе Ханчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 19-е место в мировом рейтинге, был 196-я ракетка планеты представитель Китая У Ибин.

Встреча прошла на хардовом корте и завершилась победой Бублика с итоговым счетом в двух сетах 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 3 минуты. За это время Александр совершил 19 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнтов из пяти заработанных.

Таким образом, лучший теннисист Казахстана вышел в финальный матч, где сыграет против 88-й ракетки мира француза Валентина Ройе. Игра за титула пройдет завтра, 23 сентября.

