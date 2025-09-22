Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Китае
Опубликовано:
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в полуфинале турнире категории ATP 250 в китайском городе Ханчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 19-е место в мировом рейтинге, был 196-я ракетка планеты представитель Китая У Ибин.
Встреча прошла на хардовом корте и завершилась победой Бублика с итоговым счетом в двух сетах 6:3, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час и 3 минуты. За это время Александр совершил 19 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнтов из пяти заработанных.
Таким образом, лучший теннисист Казахстана вышел в финальный матч, где сыграет против 88-й ракетки мира француза Валентина Ройе. Игра за титула пройдет завтра, 23 сентября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2289096-aleksandr-bublik-vyshel-v-final-turnira-atp-250-v-kitae/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах