Лучший теннисист Казахстана разгромил соперника и вышел в полуфинал престижного турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в четвертьфинале турнира ATP 250 в китайском городе Ханчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 19-е место в мировом рейтинге, был 99-я ракетка планеты представитель Чехии Далибор Сврчина.
Встреча прошла на хардовом корте и завершилась победой Бублика с итоговым счетом в двух сетах 6:1, 6:1.
Теннисисты провели на корте 55 минут. За это время Александр совершил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12 заработанных.
Таким образом, лучший теннисист Казахстана вышел в полуфинальную стадию, где сыграет против 196-й ракетки мира китайца У Ибина. Матч за выход в финал пройдет завтра, 22 сентября.
