Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в полуфинал турнира в Китае

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в китайском городе Чэнду, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 96-е место в мировом рейтинге, был 168-я ракетка планеты японец Дэниел Таро.

Встреча прошла на хардовом корте и завершилась победой Шевченко с итоговым счетом в трех сетах 7:6 (7:2), 3:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 6 минут. За это время Александр совершил 7 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинальную стадию, где сыграет против девятой ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти. Противостояние пройдет завтра, 22 сентября.

