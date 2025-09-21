Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в полуфинал турнира в Китае
Опубликовано:
Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в китайском городе Чэнду, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 96-е место в мировом рейтинге, был 168-я ракетка планеты японец Дэниел Таро.
Встреча прошла на хардовом корте и завершилась победой Шевченко с итоговым счетом в трех сетах 7:6 (7:2), 3:6, 6:2.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 6 минут. За это время Александр совершил 7 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.
Таким образом, казахстанец вышел в полуфинальную стадию, где сыграет против девятой ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти. Противостояние пройдет завтра, 22 сентября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2288676-kazahstanskiy-tennisist-aleksandr-shevchenko-vyshel-v-polufinal-turnira-v-kitae/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах