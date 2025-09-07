Алькарас победил Синнера и во второй раз стал чемпионом US Open

Испанец Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата США по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч US Open в мужском одиночном разряде прошел в ночь на понедельник по казахстанскому времени. Синнер боролся за титул в статусе лидера мирового рейтинга, Алькарас — как вторая ракетка мира.

Встреча продлилась четыре сета и завершилась победой испанца со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.

Алькарас во второй раз стал чемпионом US Open. Всего для него это шестой титул на турнирах Большого шлема. Ранее испанец по два раза выигрывал "Ролан Гаррос" (в том числе в нынешнем сезоне) и Уимблдон.

Синнер не смог защитить титул на US Open. В нынешнем сезоне в его активе осталось два трофея на турнирах Большого шлема — Australian Open и Уимблдон. За карьеру итальянец выиграл четыре мэйджора.

Результаты US Open позволят Алькарасу вернуть себе лидерство в мировом рейтинге и сместить Синнера на вторую позицию.

Напомним, чемпионкой последнего в сезоне турнира Большого шлема, который проводился на хардовых кортах в Нью-Йорке, в женском одиночном разряде стала белоруска Арина Соболенко.

