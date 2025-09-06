Белоруска Арина Соболенко во второй раз подряд стала чемпионкой US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко во второй раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата США, который проводится в Нью-Йорке, передает корреспондент NUR.KZ.
В финале спортсменка, возглавляющая мировой рейтинг, встретилась с американкой Амандой Анисимовой — девятой ракеткой мира.
Матч продлился минимальные два сета, второй из которых завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Соболенко. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.
По завершении встречи белоруска заплакала, а затем проследовала в бокс к своей команде, где отпраздновала победу. Анисимова также не смогла сдержать слез.
Соболенко защитила чемпионский титул на US Open. Это ее первый трофей на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне. Всего за карьеру белоруска выиграла четыре мэйджора в одиночном разряде.
Анисимова второй раз подряд потерпела поражение в финале турнира Большого шлема. Ранее она уступила польке Иге Швентек в решающем матче Уимблдона.
По итогам US Open американка обеспечила себе личный рекорд в мировом рейтинге, где она поднимется на четвертое место. Соболенко сохранит первую позицию.
