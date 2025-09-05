Белоруска Арина Соболенко в третий раз подряд вышла в финал US Open

На Открытом чемпионате США по теннису 2025 года определились финалистки в женском одиночном разряде. Титул оспорят Арина Соболенко и Аманда Анисимова, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на пятницу по казахстанскому времени прошли полуфинальные матчи. Оба завершились в максимальных трех сетах.

Соболенко, возглавляющая мировой рейтинг, одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой — четвертой ракеткой мира. Белоруска выиграла со счетом 4:6, 6:3, 6:4 и в третий раз подряд вышла в финал US Open. В прошлом году она стала чемпионкой этих соревнований.

Впервые до решающего матча US Open дошла американка Аманда Анисимова — девятая ракетка мира. В полуфинале она обыграла японку Наоми Осаку (№24 WTA) со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Матч за титул между Соболенко и Анисимовой запланирован на 6 сентября. Белоруска ранее выиграла три турнира Большого шлема в одиночном разряде, в том числе два — в нынешнем сезоне. У американки нет трофеев на мэйджорах.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

