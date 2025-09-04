Казахстанский теннисист впервые вышел в полуфинал юниорского US Open

Один из ведущих представителей казахстанского юниорского тенниса Зангар Нурланулы стал полуфиналистом Открытого чемпионата США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

17-летний спортсмен, занимающий 54-е место в мировом юниорском рейтинге, встретился в четвертьфинале US Open с россиянином Тимофеем Дерепаско, который получил 13-й номер посева.

Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Нурланулы со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут.

За время встречи казахстанец выполнил четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов.

Нурланулы впервые в карьере дошел до полуфинала юниорского турнира Большого шлема. Путевку в решающий матч он оспорит с победителем матча между болгарином Иваном Ивановым и немцем Максом Шенгаусом — первым и восьмым сеяными соответственно.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

