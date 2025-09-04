Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал юниорского US Open

Один из ведущих казахстанских юниоров Зангар Нурланулы пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

17-летний спортсмен, занимающий 54-е место в мировом юниорском рейтинге, встретился в третьем круге US Open с финном Оскари Палданиусом, который получил шестой номер посева.

Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Нурланулы со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.

За время встречи казахстанец выполнил четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь из 11 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Нурланулы сыграет с россиянином Тимофеем Дерепаско, который получил 13-й номер посева.

Из-за продвижения по индивидуальной сетке казахстанец снялся с парного турнира, где выступал вместе с соотечественником Дамиром Жалгасбаем. Они остановились на стадии второго круга.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

