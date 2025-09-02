Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от четвертьфинала US Open

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила выступление на Открытом чемпионате США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, заявилась на US Open с сербкой Александрой Крунич, вместе с которой в нынешнем сезоне дошла до финала "Ролан Гаррос". Их дуэт получил девятый номер посева.

В третьем круге Данилина и Крунич в максимальных трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 4:6 уступили американке Айше Мухаммад и нидерландке Деми Схурс — седьмым сеяным. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут.

За время встречи казахстанка и сербка не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали два из восьми брейк-пойнтов.

Таким образом, Данилина и Крунич завершили выступление на US Open. Мухаммад и хурс вышли в четвертьфинал, где встретятся с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини — вторыми сеяными.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

