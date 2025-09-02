"Какого черта?": Бублик обратился к первой ракетке мира после разгромного поражения
Казахстанский теннисист Александр Бублик сразу после поражения от первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера обратился к сопернику, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".
По данным издания, после поражения от Синнера, Александр Бублик высоко оценил уровень игры своего соперника.
"Ты такой сильный, это просто безумие. Я ведь не плохой игрок, какого черта?", - сказал Бублик своему сопернику после матча на US Open.
Напомним, матч продлился минимальные три сета и завершился разгромным поражением Бублика со счетом 1:6, 1:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Казахстанец завершил свое выступление на US Open 2025 года, при этом он установил личный рекорд на этих соревнованиях, впервые дойдя до четвертого круга.
