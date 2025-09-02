jitsu gif
      Бублик выиграл только три гейма у Синнера и вылетел с US Open — 2025

      Опубликовано:

      Казахстанский теннисист Александр Бублик
      Александр Бублик. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

      Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вылетел с Открытого чемпионата США по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      Спортсмен, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, в четвертом круге US Open встретился с итальянцем Янником Синнером — действующим чемпионом и первой ракеткой мира.

      Матч продлился минимальные три сета и завершился разгромным поражением Бублика со счетом 1:6, 1:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.

      За время встречи Бублик выполнил два эйса, допустил 12 двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

      Таким образом, казахстанец завершил свое выступление на US Open 2025 года. При этом он установил личный рекорд на этих соревнованиях, впервые дойдя до четвертого круга.

      Синнер же на следующей стадии оспорит путевку в полуфинал с другим итальянцем Лоренцо Музетти — десятой ракеткой мира.

      US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

