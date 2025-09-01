Елена Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал US Open 2025 года

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вылетела с Открытого чемпионата США по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, в четвертом круге встретилась с чешкой Маркетой Вондроушовой — 60-й ракеткой мира и чемпионкой Уимблдона 2023 года.

Матч продлился максимальные три сета и завершился поражением Рыбакиной со счетом 4:6, 7:5, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.

За время встречи казахстанка выполнила пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из четырех брейк-пойнтов.

Вондроушова во второй раз в карьере дошла до четвертьфинала US Open. На следующей стадии она встретится с белоруской Ариной Соболенко — первой ракеткой мира и действующей чемпионкой.

Рыбакина же, несмотря на вылет от чешки, установила личный рекорд на этих соревнованиях и заработала дополнительные рейтинговые очки.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

