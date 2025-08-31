Бублик победил в пятисетовом матче и сыграет с Синнером в четвертом круге US Open

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, в третьем круге встретился с американцем Томми Полом — 14-й ракеткой мира.

Матч продлился максимальные пять сетов и завершился победой Бублика со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут.

За время встречи казахстанец выполнил 20 эйсов, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три из восьми брейк-пойнтов, ни разу не отдав свою подачу.

Бублик впервые в карьере дошел до четвертого круга на US Open. На следующей стадии он сыграет с итальянцем Янником Синнером — действующим чемпионом соревнований и первой ракеткой мира.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

