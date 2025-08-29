Александр Бублик проиграл в первом круге US Open — 2025
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик завершил выступление на Открытом чемпионате США 2025 года в парной сетке, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 24-е место в индивидуальном мировом рейтинге, заявился на US Open и в парном разряде — вместе с бразильцем Марсело Демолинером.
В первом круге им противостояли бразилец Фернандо Ромболи и австралиец Джон-Патрик Смит. Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Бублика и Демолинера со счетом 3:6, 2:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За это время казахстанец и бразилец выполнили четыре эйса, допустили столько же двойных ошибок и не реализовали ни один из трех брейк-пойнтов.
Напомним, Бублик продолжает выступление на US Open в одиночном разряде. За два матча он не отдал соперникам ни сета и вышел в третий круг, повторив свой лучший результат на этих соревнованиях.
US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.
