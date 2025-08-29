Елена Рыбакина разгромила соперницу и поборется за выход в четвертьфинал US Open
Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в третьем круге хардового Большого шлема Открытого чемпионата США, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей десятое место в мировом рейтинге, была 36-я ракетка планеты, британка Эмма Радукану.
Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась уверенно победой Рыбакиной с итоговым счетом 6:1, 6:2.
Теннисистки провели на хардовом корте 1 час и 3 минуты. За это время первая ракетка Казахстана совершила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти заработанных.
За выход в четвертьфинал заключительного турнира категории Большого шлема в сезоне Рыбакина поборется против победительницы противостояния между чешкой Маркетой Вондроушевой и итальянкой Жасмин Паолини.
