Разгромом завершился матч Юлии Путинцевой на US Open

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела еще одно поражение на Открытом чемпионате США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка в индивидуальной сетке дошла до второго круга, где проиграла россиянке Анне Калинской.

После этого Путинцева стартовала в парном разряде вместе с британкой Хэрриет Дарт. Их соперницами по первому кругу были россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, получившие пятый номер посева.

Матч продлился минимальные два сета и завершился разгромным поражением Путинцевой и Дарт со счетом 1:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 56 минут.

За время встречи казахстанка и британка выполнили один эйс, допустили шесть двойных ошибок и не реализовали ни один из четырех брейк-пойнтов.

Таким образом, Путинцева завершила выступление на нынешних соревнованиях. Напомним, US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.