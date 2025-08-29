Александр Бублик одержал еще одну уверенную победу на US Open 2025 года
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в третий круг Открытого чемпионата США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился с австралийцем Тристаном Скулкейтом — 96-й ракеткой мира, который попал в основную сетку благодаря wild card, то есть специальному допуску от организаторов.
Матч продлился минимальные три сета и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Бублика. Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты.
За время встречи казахстанец выполнил 16 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов, ни разу не отдав свою подачу.
В третьем круге Бублик сыграет с американцем Томми Полом, который занимает 14-е место в мировом рейтинге.
Добавим, что казахстанец уже повторил свой лучший результат на US Open. Ранее он пробивался в третий круг в 2019 году, а до более высокой стадии на этих соревнованиях никогда не доходил.
US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.
