Юлия Путинцева завершила выступление на US Open — 2025

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение на стадии второго круга последнего турнира Большого шлема US Open, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской спортсменки, занимающей 55-е место в мировом рейтинге, была 29-я ракетка планеты россиянка Анна Калинская.

Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Путинцевой с итоговым счетом - 1:6, 5:7.

Теннисистки провели на хардовом корте 1 час и 19 минут. За это время Юлия не смогла совершить ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один заработанный брейк-поинт.

Таким образом, вторая ракетка Казахстана завершила выступление на последнем турнире Большого шлема в сезоне Открытом чемпионате США по теннису.

