Елена Рыбакина пробилась в третий круг US Open — 2025

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала еще одну победу на Открытом чемпионате США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, во втором круге встретилась с 18-летней чешкой Терезой Валентовой — 96-й ракеткой мира, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Игра продлилась минимальные два сета, второй из них завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 6:3, 7:6 (9:7). Рыбакина оформила победу с первого матчбола.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За это время казахстанка выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

В третьем круге Рыбакина встретится с британкой Эммой Радукану — 36-й ракеткой мира и чемпионкой US Open 2021 года.

