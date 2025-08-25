Елена Рыбакина с разгромной победы стартовала на US Open — 2025

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с 16-летней американкой Хульетой Парехой — 335-й ракеткой мира, которая получила wild card, то есть специальный допуск от организаторов.

Игра продлилась минимальные два сета и завершилась разгромной победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:0. Казахстанка реализовала первый же матчбол.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Рыбакина выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из восьми брейк-пойнтов, ни разу не отдав свою подачу.

Во втором круге казахстанка встретится с 18-летней чешкой Терезой Валентовой, которая занимает 96-е место в мировом рейтинге и пробилась в основную сетку через квалификацию. На старте соревнований следующая соперница Рыбакиной обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах Нью-Йорка. Ранее на мэйджоре успешно стартовала вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.

