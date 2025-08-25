Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг US Open
Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в первом круге хардового турнира Большого шлема US Open, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 55-е место в мировом рейтинге, была 85-я ракетка планеты итальянка Элизабетта Кочаретто.
Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась победой Путинцевой со счетом 6:4, 7:6 (7:4). При этом в стартовом сете казахстанка уступала 1:4, но выиграла пять геймов подряд.
Теннисистки провели на хардовом корте 1 час и 56 минут. За это время Юлия не совершила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных.
Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису казахстанка сыграет против победительницы противостояния между россиянкой Анной Калинской и американкой Клерви Нгуну.
