Первая ракетка Казахстана вышла в финал турнира в США
Опубликовано:
Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в финал хардового турнира WTA 250 в Кливленде, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, на соревнованиях в США выступает вместе с сербкой Александрой Крунич, с которой в нынешнем сезоне дошла до финала "Ролан Гаррос". Их дуэт в Кливленде получил первый номер посева.
В полуфинале Данилина и Крунич одержали победу со счетом 6:2, 6:4 над чешками Анастасией Децюк и Мириам Шкох.
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За это время казахстанка и сербка не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали пять из 14 брейк-пойнтов.
Титул в Кливленде Данилина и Крунич оспорят с китаянкой Цзян Синьюй и Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя, которые посеяны под вторым номером. Финал начнется в субботу, 23 августа, не ранее 21:00 по казахстанскому времени.
