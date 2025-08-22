Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал турнира в США

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Кливленде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, на соревнованиях выступает вместе с сербкой Александрой Крунич, с которой в нынешнем сезоне дошла до финала "Ролан Гаррос". Их дуэт в Кливленде получил первый номер посева.

В четвертьфинале Данилина и Крунич одержали победу на чемпионском тай-брейке над американками Кармен и Иваной Корли. Итоговый счет — 6:4, 6:7 (2:7), 10-8.

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. За это время Данилина и Крунич выполнили два эйса, допустили столько же двойных ошибок и реализовали пять из шести брейк-пойнтов.

В полуфинале казахстанка и сербка встретятся с чешками Анастасией Децюк и Мириам Шкох.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.