Федерация тенниса Казахстана сделала официальное заявление о ситуации с допингом спортсмена
Федерация тенниса Казахстана официально прокомментировала и разъяснила ситуацию по дисквалификации Арсланбека Айткулова за нарушение антидопинговых правил, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление организации.
В СМИ появилась информация о том, что 21-летний казахстанский теннисист Арсланбек Айткулов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, согласно решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
С момента получения предварительного уведомления от ITIA в марте 2024 года Арсланбек Айткулов при поддержке адвоката и Федерации тенниса Казахстана активно отстаивал свою позицию, предоставив доказательства того, что употребляемые им BCAA (аминокислотные добавки) были контрафактными. Федерация оказывала всестороннюю поддержку в этом процессе, включая экспертизу продукции и взаимодействие с международными структурами.
Федерация тенниса Казахстана подчеркивает, что в своей работе строго придерживается принципов нулевой терпимости к допингу. Все спортсмены с самого начала профессиональной подготовки проходят обучение по антидопинговым стандартам, а каждый препарат, используемый в тренировочном процессе, подлежит обязательному согласованию со специалистом.
Все игроки проверяют свои лекарства, витамины и БАДы у официального врача федерации тенниса Казахстана. Арсланбек принимал аминокислоты, которые ранее были одобрены врачом ФТК, но такие же аминокислоты он приобрел в Караганде, позже мы получили информацию от КазWADA, что большая партия данных средств была завезена контрафактом, в том числе, и аминокислоты, которые Арсланбек принимал, оказались подделкой.
Федерация тенниса РК заявляет, что продолжит усилия по защите прав и интересов казахстанских теннисистов, одновременно поддерживая высокие стандарты честности и чистоты спорта.
