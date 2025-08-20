Казахстанского теннисиста дисквалифицировали за допинг до 2028 года

Казахстанский теннисист Арсланбек Айткулов получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщили в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе, передает NUR.KZ.

Сообщается, что независимый трибунал постановил, что 21-летний Айткулов не смог доказать, что наличие двух запрещенных веществ в его антидопинговой пробе, взятой в январе 2024 года, было непреднамеренным.

Предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил было направлено казахстанскому спортсмену еще в марте 2024 года.

Айткулов сдал пробу во время соревнований в рамках ITF World Tennis Tour в Дохе, Катар, в январе 2024 года.

Образец был разделен на образцы "A" и "B" - последующий анализ показал, что оба образца содержали вещества лиганрол и метилгексанамин, которые запрещены.

Ранее мы писали, что известную украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг. Титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук в свою очередь заявила, что в ее карьере не было стартов, результаты которых можно поставить под сомнение.

В июле двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана получил двухлетнюю дисквалификацию. Улугбек Рашитов трижды в течение 12 месяцев не предоставил информацию о своем местонахождении, что является обязательным требованием допинг-контроля.

До этого итальянского теннисиста Янника Синнера дисквалифицировали на три месяца.

