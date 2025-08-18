Синнер проиграл пять геймов подряд и снялся с финала против Алькараса на "Мастерсе" в США

Итальянский теннисист Янник Синнер не смог доиграть финал с испанцем Карлосом Алькарасом на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч "Мастерса" в США прошел на главном карте Теннисного центра семьи Линднер. Спортсмены успели провести пять геймов. Все, в том числе три на подаче Синнера, выиграл Алькарас.

Затем итальянец провел консультацию с медицинскими работниками и принял решение отказаться от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем. Испанец пожелал сопернику восстановиться и оставил на камере послание маркером: "Извини, Янник".

Алькарас впервые стал чемпионом "Мастерса" в Цинциннати. Это его 22-й титул на уровне ATP, пять из этих трофеев он взял на турнирах Большого шлема.

Синнер же не смог защитить чемпионское звание и потеряет часть рейтинговых очков. Однако итальянец остается лидером мирового рейтинга, а Алькарас сохраняет вторую позицию.

