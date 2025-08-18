jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Была удивлена": Швентек рассказала о победе над Рыбакиной

      Опубликовано:

      Ига Швентек
      Ига Швентек. Фото: Robert Prange/Getty Images

      Польская теннисистка Ига Швентек, которая в полуфинале турнира WTA 1000 одолела казахстанку Елену Рыбакину, рассказала о прошедшем матче, передает "Чемпионат".

      По ее словам, матч был напряженным, особенно теннисистку удивил темп иры.

      "В начале матча я была удивлена, потому что игра шла очень быстро. Я задавалась вопросом, как выдержать такой темп. Я также думала, когда она начнет ошибаться, потому что мне казалось невозможным, что она будет так хорошо играть весь матч", - рассказала спортсменка.

      По ее словам, она пыталась использовать все возможности для победы.

      "Я рада, что держалась, не расстраивалась, когда она играла так хорошо. Матч был напряженным, она играла здорово, но мне удалось вернуться. Я использовала все возможности, когда они появлялись", - заявила Швентек.

      Напомним, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина не смогла выйти в финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати. В полуфинале казахстанка встретилась с полькой Игой Швентек и проиграла ей со счетом 7:5, 6:3.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

