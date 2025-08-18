"Была удивлена": Швентек рассказала о победе над Рыбакиной

Польская теннисистка Ига Швентек, которая в полуфинале турнира WTA 1000 одолела казахстанку Елену Рыбакину, рассказала о прошедшем матче, передает "Чемпионат".

По ее словам, матч был напряженным, особенно теннисистку удивил темп иры.

"В начале матча я была удивлена, потому что игра шла очень быстро. Я задавалась вопросом, как выдержать такой темп. Я также думала, когда она начнет ошибаться, потому что мне казалось невозможным, что она будет так хорошо играть весь матч", - рассказала спортсменка.

По ее словам, она пыталась использовать все возможности для победы.

"Я рада, что держалась, не расстраивалась, когда она играла так хорошо. Матч был напряженным, она играла здорово, но мне удалось вернуться. Я использовала все возможности, когда они появлялись", - заявила Швентек.

Напомним, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина не смогла выйти в финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати. В полуфинале казахстанка встретилась с полькой Игой Швентек и проиграла ей со счетом 7:5, 6:3.

