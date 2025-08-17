Рыбакина проиграла Швентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина не смогла выйти в финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, в полуфинале встретилась с полькой Игой Швентек — третьей ракеткой мира и чемпионкой шести турниров Большого шлема.

Рыбакина была в одном гейме от победы в первом сете, но не смогла его забрать. Во втором сете преимущество Швентек оказалось более значительным. В итоге польская теннисистка выиграла со счетом 7:5, 6:3, реализовав третий матчбол.

Соперницы провели на корте 1 час 39 минут. За это время Рыбакина выполнила десять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один из четырех брейк-пойнтов.

Казахстанка повторила лучший результат в карьере на турнире в Цинциннати. При этом она превзошла достижение прошлого сезона, когда вылетела во втором круге, что принесет ей дополнительные рейтинговые очки.

Швентек же впервые вышла в финал на "тысячнике" в Цинциннати. За титул она поборется с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и итальянкой Жасмин Паолини.

