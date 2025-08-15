Рыбакина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в США

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала очередную победу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, в четвертьфинале встретилась с белоруской Ариной Соболенко — первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время казахстанка выполнила 11 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов, ни разу не отдав свою подачу.

В полуфинале Рыбакина встретится с полькой Игой Швентек — бывшей первой ракеткой мира, которая сейчас занимает третье место в рейтинге WTA.

Казахстанка обеспечила себе дополнительные рейтинговые очки, так как существенно улучшила результат прошлого сезона, когда в Цинциннати она вылетела после стартового матча. Соболенко же потеряет часть рейтинговых баллов, так как не смогла защитить чемпионский титул.

Соревнования в Цинциннати — последний турнир категории WTA 1000 перед US Open. Заключительный турнир Большого шлема в сезоне начнется 24 августа в Нью-Йорке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.