Рыбакина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в США
Опубликовано:
Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала очередную победу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, в четвертьфинале встретилась с белоруской Ариной Соболенко — первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время казахстанка выполнила 11 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов, ни разу не отдав свою подачу.
В полуфинале Рыбакина встретится с полькой Игой Швентек — бывшей первой ракеткой мира, которая сейчас занимает третье место в рейтинге WTA.
Казахстанка обеспечила себе дополнительные рейтинговые очки, так как существенно улучшила результат прошлого сезона, когда в Цинциннати она вылетела после стартового матча. Соболенко же потеряет часть рейтинговых баллов, так как не смогла защитить чемпионский титул.
Соревнования в Цинциннати — последний турнир категории WTA 1000 перед US Open. Заключительный турнир Большого шлема в сезоне начнется 24 августа в Нью-Йорке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2275815-rybakina-razgromila-sobolenko-i-vyshla-v-polufinal-turnira-wta-1000-v-ssha/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах