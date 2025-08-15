Еще четыре известных теннисиста попали в заявку на турнир ATP 250 в Алматы

Стали известны имена еще четырех участников хардового турнира ATP 250, который пройдет в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов соревнований.

Турнир примет "Almaty Arena" в южной столице Казахстана с 11 по 19 октября 2025 года. В заявку официально вошел вторая ракетка страны в мужском одиночном разряде Александр Шевченко. На момент публикации он занимает 102-е место в мировом рейтинге.

Также в число участников вошли американец Брэндон Накашима, итальянец Лучано Дардери и серб Хамад Меджедович, которые являются 31-й, 34-й и 72-й ракетками мира соответственно.

Напомним, ранее в заявку на Almaty Open попали лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, действующий чемпион россиянин Карен Хачанов, а также грек Стефанос Циципас, россиянин Даниил Медведев и итальянец Флавио Коболли.

