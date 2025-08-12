Лучший теннисист Казахстана нанес символический удар в матче чемпионата России по футболу

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик стал почетным гостем матча Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Теннисист на данный момент взял соревновательную паузу. Он находится в России, где принимает участие в различных публичных мероприятиях.

Во вторник Бублик посетил домашний матч санкт-петербургского "Зенита" и казанского "Рубина" в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Уроженец Гатчины (Ленинградская область) перед стартовым свистком появился на поле и выполнил символический удар по мячу. После этого теннисист покинул газон под аплодисменты.

Отметим, что за "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. На матч с "Рубином" он попал в стартовый состав.

Ранее Бублик объяснил, почему принял решение сняться с "Мастерсов" в Канаде и США и сделать паузу в соревнованиях.

