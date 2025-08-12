40-летняя казахстанская теннисистка Галина Воскобоева вылетела на старте турнира в Цинциннати

Казахстанская теннисистка Галина Воскобоева завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в американском Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 538-е место в мировом рейтинге в парном разряде, заявилась на соревнования в дуэте с японкой Мию Като. В первом круге им противостояли китаянка Ханьюй Го и россиянка Александра Панова.

Матч дошел до супер-тай-брейка и завершился волевой победой соперниц. Итоговый счет — 5:7, 6:0, 10-5.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время Воскобоева и Като не выполнили ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали три из восьми брейк-пойнтов.

Таким образом, в парной сетке турнира в Цинциннати не осталось представительниц Казахстана. Ранее после стартового матча вылетела первая ракетка страны Анна Данилина.

Воскобоевой 40 лет, недавно она возобновила карьеру после длительного перерыва.

