Рыбакина обыграла обидчицу Путинцевой в первом матче на турнире в Цинциннати

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, получила девятый номер посева, благодаря которому автоматически вышла во второй круг. На этой стадии ее соперницей была мексиканка Рената Сарасуа — 70-я ракетка мира, на старте выбившая из борьбы казахстанку Юлию Путинцеву.

Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Рыбакиной со счетом 4:6, 6:0, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту.

За время встречи сильнейшая теннисистка Казахстана выполнила 14 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три из 14 брейк-пойнтов.

В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча между американкой Клерви Нгуну, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, и бельгийкой Элизе Мертенс, имеющей 19-й номер посева.

Первая ракетка Казахстана уже превзошла свой прошлогодний результат на турнире в Цинциннати, когда она вылетела после стартового матча. Таким образом, спортсменка заработает дополнительные рейтинговые очки.

Добавим, что в боксе Рыбакиной по ходу встречи с Сарасуа находился Стефано Вуков, который был на год отстранен Женской теннисной ассоциацией. Перед турниром в Цинциннати стало известно, что хорват через суд успешно оспорил запрет на тренерскую деятельность.

