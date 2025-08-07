Путинцева потерпела шестое подряд поражение и осталась без матча с Рыбакиной

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева проиграла на старте хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 46-е место в мировом рейтинге, встретилась в первом круге с мексиканкой Ренатой Сарасуа — 68-й ракеткой мира.

Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой соперницы со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты.

За время встречи Путинцева выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала все шесть брейк-пойнтов.

Поражение стало для казахстанки шестым подряд. На пятом кряду турнире она вылетела после стартового матча. Покидая корт в Цинциннати, спортсменка не смогла сдержать слез.

Сарасуа же во втором круге сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной, которая получила девятый номер посева.

