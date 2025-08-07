Обидчица Рыбакиной высказалась о противостоянии с казахстанкой на турнире в Монреале

Канадская теннисистка Виктория Мбоко, выбившая Елену Рыбакину с турнира WTA 1000 в Монреале, прокомментировала полуфинальное противостояние, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

18-летняя канадка заявила, что победить 12-ю ракетку мира из Казахстана ей помогла поддержка родной публики.

"Очевидно, что игра на глазах у болельщиков хозяев имеет свои преимущества. Все всегда стараются поддержать тебя, как могут. Это действительно помогает мне в трудные моменты, когда я, возможно, не так позитивна. Я действительно счастлива, что у меня есть такая поддержка. Вдобавок ко всему, Рыбакина играла в действительно отличный теннис, но я рада, что сохранила самообладание. В нужные моменты я была терпелива", — рассказала Мбоко.

В финале канадка встретится с японкой Наоми Осакой, которая победила датчанку Клару Таусон.

