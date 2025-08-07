Сколько заработала Елена Рыбакина за турнир в Монреале
Звезда казахстанского тенниса Елена Рыбакина завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Монреале - она дошла до полуфинала, передает Sports.kz.
Последней соперницей Рыбакиной на турнире стала 85-я ракетка мира, канадская теннисистка Виктория Мбоко. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:5, 7:6.
Несмотря на проигрыш, по данным издания, за участие в полуфинале Рыбакина заработала 206 100 долларов, это 110 млн тенге.
Помимо денег, казахстанка получит 390 рейтинговых очков.
Что касается ее соперницы, то выход в финал принес Мбоко 391 600 долларов (209 млн тенге) и гарантировал ей 650 очков.
Отметим, что в этом году Рыбакина второй раз в карьере вышла в полуфинал "тысячника" в Монреале. На пути к полуфиналу она победила американку Хейли Баптист, румынку Жаклин Кристиан и двух украинских теннисисток — Даяну Ястремскую и Марту Костюк.
Напомним, ранее Рыбакина рассказала о проблемах со здоровьем. По словам теннисистки, ее беспокоят ноги.
"У меня всегда есть проблемы с ногами. Иногда они серьезны, а иногда немного получше. Конечно, нелегко менять арены, и мы с командой прилагаем все усилия, чтобы справиться с этим", - призналась Елена.
