Сколько заработала Елена Рыбакина за турнир в Монреале

Звезда казахстанского тенниса Елена Рыбакина завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Монреале - она дошла до полуфинала, передает Sports.kz.

Последней соперницей Рыбакиной на турнире стала 85-я ракетка мира, канадская теннисистка Виктория Мбоко. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:5, 7:6.

Несмотря на проигрыш, по данным издания, за участие в полуфинале Рыбакина заработала 206 100 долларов, это 110 млн тенге.

Помимо денег, казахстанка получит 390 рейтинговых очков.

Что касается ее соперницы, то выход в финал принес Мбоко 391 600 долларов (209 млн тенге) и гарантировал ей 650 очков.

Отметим, что в этом году Рыбакина второй раз в карьере вышла в полуфинал "тысячника" в Монреале. На пути к полуфиналу она победила американку Хейли Баптист, румынку Жаклин Кристиан и двух украинских теннисисток — Даяну Ястремскую и Марту Костюк.

Напомним, ранее Рыбакина рассказала о проблемах со здоровьем. По словам теннисистки, ее беспокоят ноги.

"У меня всегда есть проблемы с ногами. Иногда они серьезны, а иногда немного получше. Конечно, нелегко менять арены, и мы с командой прилагаем все усилия, чтобы справиться с этим", - призналась Елена.

