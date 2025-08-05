Четвертьфинал Рыбакиной против украинки Костюк на турнире в Канаде досрочно завершился из-за травмы

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, в четвертьфинале встретилась с украинкой Мартой Костюк — 28-й ракеткой мира.

Матч завершился досрочно из-за травмы соперницы. Вторая ракетка Украины испытывала проблемы с правым запястьем и после третьего гейма обратилась за медицинской помощью. Первый сет она проиграла разгромно, а по ходу второго отказалась от продолжения борьбы.

Итоговый счет — 6:1, 2:1. Теннисистки провели на корте 57 минут. За это время Рыбакина успела допустить одну двойную ошибку и реализовать три из 11 брейк-пойнтов.

Лучшая теннисистка Казахстана второй раз в карьере вышла в полуфинал "тысячника" в Монреале. На следующей стадии она встретится с канадкой Викторией Мбоко — 85-й ракеткой мира.

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