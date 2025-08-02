Рыбакина обыграла третью ракетку Украины и вышла в четвертьфинал "тысячника" в Монреале

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала еще одну победу на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, встретилась в четвертом круге с украинкой Даяной Ястремской — 35-й ракеткой мира.

Игра продлилась максимальные три сета и завершилась волевой победой Рыбакиной со счетом 5:7, 6:2, 7:5. Казахстанка упустила три матчбола, но реализовала четвертый.

Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Рыбакина выполнила семь эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

В четвертьфинале казахстанка встретится с Мартой Костюк — второй ракеткой Украины и 28-м номером мирового рейтинга.

В прошлом сезоне Рыбакина не выступала в Монреале, поэтому нынешние результаты точно позволят ей набрать дополнительные очки в рейтинге. Личный рекорд казахстанки на этом турнире — полуфинал в 2023 году.

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