Рыбакина обыграла третью ракетку Украины и вышла в четвертьфинал "тысячника" в Монреале
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Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала еще одну победу на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, встретилась в четвертом круге с украинкой Даяной Ястремской — 35-й ракеткой мира.
Игра продлилась максимальные три сета и завершилась волевой победой Рыбакиной со счетом 5:7, 6:2, 7:5. Казахстанка упустила три матчбола, но реализовала четвертый.
Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Рыбакина выполнила семь эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.
В четвертьфинале казахстанка встретится с Мартой Костюк — второй ракеткой Украины и 28-м номером мирового рейтинга.
В прошлом сезоне Рыбакина не выступала в Монреале, поэтому нынешние результаты точно позволят ей набрать дополнительные очки в рейтинге. Личный рекорд казахстанки на этом турнире — полуфинал в 2023 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2271555-rybakina-obygrala-tretyu-raketku-ukrainy-i-vyshla-v-chetvertfinal-tysyachnika-v-monreale/
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