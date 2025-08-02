40-летняя казахстанка не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Монреале

Известная казахстанская теннисистка Галина Воскобоева завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в канадском Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, которая пока не входит в мировой рейтинг, на соревнования заявилась в дуэте с россиянкой Камиллой Рахимовой. Во втором круге им противостояли американка Кэролайн Доулхайд и София Кенин.

Матч продлился два сета и завершился победой представительниц США со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За это время Воскобоева и Рахимова выполнили один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали два из пяти брейк-пойнтов.

Таким образом, 40-летняя казахстанка и ее напарница завершили выступление в Монреале. Отметим, что Воскобоева вернулась в WTA-тур после четырехлетней паузы. В первом круге соревнований в Канаде ей удалось одержать первую победу после возобновления карьеры.

Напомним, в шаге от четвертьфинала остановилась и первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина.

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