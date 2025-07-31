Звезда мирового тенниса примет участие в престижном турнире в Алматы

Итальянский теннисист Флавио Коболли, занимающий 17-е место в мировом рейтинге, подтвердил участие в турнире категории ATP 250 в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

17-я ракетка планеты из Италии в октябре сыграет на турнире ATP 250 Almaty Open.

Коболли в 2025 году одержал победу на двух грунтовых турнирах: ATP 250 в Бухаресте и ATP 500 в Гамбурге. Кроме того, на Уимблдоне Коболли дошёл до четвертьфинала, где уступил многократному чемпиону Новаку Джоковичу.

Напомним, участие в турнире также подтвердили звёздные игроки: действующий чемпион Almaty Open Карен Хачанов, победитель US Open — 2021 Даниил Медведев, финалист "Ролан Гаррос" — 2021 и Australian Open — 2023 Стефанос Циципас, а также лидер сборной Казахстана и семикратный чемпион турниров ATP Александр Бублик.

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