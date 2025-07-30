Елена Рыбакина с победы стартовала на "тысячнике" в Канаде

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, на соревнованиях в Канаде получила девятый номер посева, благодаря чему автоматически вышла во второй круг. На этой стадии она встретилась с американкой Хейли Баптист — 50-й ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Рыбакиной со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

За время встречи казахстанка выполнила 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала оба заработанных брейк-пойнта.

В третьем круге Рыбакина сыграет с румынкой Жаклин Кристиан, которая занимает 52-е место в мировом рейтинге, а в последнем матче выбила из борьбы 20-ю сеяную чешку Линду Носкову.

Напомним, вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вылетела с турнира в Монреале уже в первом круге.

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