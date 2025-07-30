Елена Рыбакина с победы стартовала на "тысячнике" в Канаде
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Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, на соревнованиях в Канаде получила девятый номер посева, благодаря чему автоматически вышла во второй круг. На этой стадии она встретилась с американкой Хейли Баптист — 50-й ракеткой мира.
Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Рыбакиной со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
За время встречи казахстанка выполнила 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала оба заработанных брейк-пойнта.
В третьем круге Рыбакина сыграет с румынкой Жаклин Кристиан, которая занимает 52-е место в мировом рейтинге, а в последнем матче выбила из борьбы 20-ю сеяную чешку Линду Носкову.
Напомним, вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вылетела с турнира в Монреале уже в первом круге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2270334-elena-rybakina-s-pobedy-startovala-na-tysyachnike-v-kanade/
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