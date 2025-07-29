Юлия Путинцева вылетела в первом круге на четвертом подряд турнире

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 46-е место в мировом рейтинге, в первом круге соревнований в Канаде встретилась с китаянкой Ханьюй Го — 259-й ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Путинцевой со счетом 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время казахстанка выполнила один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала два из четырех брейк-пойнтов.

Таким образом, на четвертом подряд турнире Путинцева не смогла преодолеть стартовую стадию. Ранее она вылетела в первом круге турниров WTA 500 в Бад-Хомбурге и Вашингтоне, а также на Уимблдоне.

В женской одиночной сетке соревнований в Монреале из казахстанок осталась только Елена Рыбакина. Она получила девятый номер посева, благодаря чему стартует со второго круга, где встретится с американкой Хейли Баптист.

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