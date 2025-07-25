Александр Бублик второй раз за неделю сыграет в финале престижного турнира ATP

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в полуфинале грунтового турнира категории ATP 250 в австрийском Китцбюэле, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, занимающий 30-е место в мировом рейтинге и получивший первый номер посева на соревнованиях, встречался в полуфинале с 103-й ракеткой планеты, голландцем Ботиком Ван де Зандсхюльпом.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Александра Бублика с итоговым счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте один час и 19 минут. За это время лучший теннисист Казахстана совершил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из девяти заработанных.

За титул турнира в Австрии Бублик поборется с французом Артуром Казо, который занимает 100-е место в мировом рейтинге.

Это второй финал за прошедшую неделю для казахстанца. В минувший уикенд Александр сыграл в финале турнира ATP 250 в Швейцаарии и стал победителем соревнований.

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