Елена Рыбакина в дуэте с британкой вышла в полуфинал турнира за миллион долларов

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка выступала в четвертьфинале турнира в парном разряде в дуэте с представительницей Великобритании Эммой Радукану. Их соперницами был тандем мексиканки Джулианы Олмос и индонезийки Алдилы Сутджиади.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Елены и Эммы с итоговым счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Теннисистки провели на корте один час и 35 минут. За это время Рыбакина с напарницей совершили пять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За выход в финал казахстанско-британский дуэт поборется против американки Тейлор Таунсендж и китаянки Чжан Шуай.

Елена Рыбакина также выступает на данном турнире в одиночном разряде. В ночь на 26 июля казахстанка сыграет за выход в полуфинал против польки Магдалены Фрех.

Отметим, общий призовой фонд турнира WTA 500 в Вашингтоне составляет один миллион долларов.

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