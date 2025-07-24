Бублик победил Шевченко в казахстанском дерби и вышел в полуфинал турнира в Австрии

Лучшие теннисисты Казахстана Александр Шевченко и Александр Бублик провели четвертьфинальный матч на турнире категории ATP 250 в австрийском городе Кицбюэле, передает корреспондент NUR.KZ.

Александр Бублик, посеянный на соревнованиях в Австрии под первым номером, в четвертьфинале сыграл против 110-й ракетки мира Александра Шевченко.

В казахстанском дерби победу по итогам двух сетов одержал Бублик со счетом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте один час и 14 минут. За это время победитель совершил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. В активе Шевченко два эйса и две двойных ошибки.

Казахстанцы играли друг против друга второй раз за неделю. Ранее Бублик обыграл Шевченко в рамках турнира в Швейцарии, где потом стал чемпионом.

В полуфинале ATP 250 в Австрии лучший теннисист Казахстана сыграет против победителя между бразильцем Тьяго Уайлдом и голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.